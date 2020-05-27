Армен Саркисян обсудил с Сашуром Калашяном идеи создания “Ай парка”и парка им. Гюрджиева

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял заслуженного архитектора Сашура Калашяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Они обсудили две инициативы президента Республики Армена Саркисяна: создание общенационального парка “Ай парк” на территории Мемориального комплекса Геноцида армян в Цицернакаберде и создании парка им. великого мыслителя, гюмрийца Гюрджиева, в Гюмри.

Президент Саркисян отметил, что мнение архитектора относительно этих двух инициатив, который не только является соавтором Мемориального комплекса Геноцида армян и здания Музея-института Геноцида армян, но и своей деятельностью внес большой вклад в дело сохранения историко-архитектурных строений Гюмри, в частности, спроектировав и построив Государственный историко-архитектурный музей-заповедник “Кумайри”, очень важно.

Представляя цель двух своих инициатив, президент сказал, что в основе “Ай парка”, в первую очередь, - идея единства и единого дела. Создается ценность, представляющая нашу историю, память жертв Геноцида армян, и направленная на будущее. Он также отметил и экологическое значение парка для Еревана.

Что касается парка Гюрджиева в Гюмри, то идея предполагает создание концертного зала, библиотеки и других инфраструктур, которые могут привлечь не только людей, связанных с жизнедеятельностью Гюрджиевым, но и его последователей из разных стран мира и стать интересным местом для проведения культурных мероприятий.

Архитектор Сашур Калашян приветствовал инициативы президента Саркисяна, отметив, что готов своими профессиональными возможностями и опытом содействовать претворению в жизнь таких важных для нашего народа программ, особенно для Еревана и Гюмри.