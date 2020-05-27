Депутаты не представили письменных предложений по проекту доставки лекарств почтой

Национальное собрание Армении во втором чтении обсуждает представленный депутатом от фракции “Мой шаг” Сисаком Габриеляном законопроект, которым предлагается разрешение доставки лекарств посредством почтовой службы.

Как передает «Арменпресс», после первого чтения законопроекта О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О лекарствах” депутаты не представили никаких письменных предложений.

Согласно действующему закону, при пересечении границы лицо может провезти с собой лекарства, однако их почтовая доставка запрещена. Этим регулированием предлагается разрешение доставки лекарств посредством почтовой службы.

Проект закона в первом чтении был принят 95 голосами “за” и 12 воздержавшимися.

Норайр Шогикян