Рестораны и ТЦ в Грузии возобновят работу с 1 июня

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил, что власти страны решили ускорить этапы снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, так, с 1 июня будут открыты некоторые магазины и рестораны.

"С 29 мая откроются все виды муниципального транспорта, в том числе метро, но это произойдет при обязательном правиле – ношении медицинской маски... с понедельника, с 1 июня, откроются и смогут работать все виды открытых магазинов, в том числе торговые центры, открытые и закрытые рынки и рестораны с открытым помещением. С 8 июня откроются все виды обслуживания ресторанов, также откроются те гостиницы, которые будут иметь разрешение от Минздрава в результате пройденной проверки", – цитирует РИА Новости Гахарию.

Он подчеркнул, что использование медицинских масок и норм гигиены остается обязательным правилом.

В среду в Грузии состоялось заседание координационного совета. В стране начали снимать ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавируса с конца апреля. Снятие ограничений планировалось в несколько этапов, но из-за благоприятной эпидемиологической ситуации большинство из них были упразднены досрочно.