Парламент обсуждает законопроект, исключающий применение антибиотиков в кормах животных

Национальное собрание для полного принятия во втором чтении обсуждает законопроект О внесении изменений в Закон Республики Армения “О кормах”, которым предлагается регулирование использования антибиотиков в животноводстве, в частности, исключение использование антибиотиков в качестве кормовой добавки.

Как передает «Арменпресс», после принятия в первом чтении письменных предложений по законопроекту не было представлено.

В настоящее время применение антибиотиков в сельском хозяйстве Армении не урегулировано. . Они широко используются в животноводстве для профилактики болезней животных, а также для стимулирования их роста. Это становится причиной развития устойчивости к противомикробным препаратам у людей. Развитие устойчивости к противомикробным лекарствам в настоящее время является серьезной проблемой для мирового здравоохранения.

Принятие проекта обусловлено необходимостью упорядочения использования антибиотиков в животноводстве в качестве кормовой добавки. Антибиотики могут быть использованы только при лечении животных, с расчетом, что они в конечном результате не будут обнаружены в яйцах, в мясе, в молоке и в кормах.

6 мая проект закона в первом чтении был принят 120 голосами “за”.

Норайр Шогикян