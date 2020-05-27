Грант Мелкумян в онлайн-турнире “PNWCC Masters” занял второе место
13:22, 27 Май, 2020
Член мужской сборной Армении по шахматам Грант Мелкумян принял участие в онлайн турнире “Pacific Northwest Chess Center”.
Как передает «Арменпресс», в онлайн-турнире Мелкумян набрал 7 очков из 9 возможных и занял второе место в турнирной таблице. Он одержал 5 побед, 4 партии завершил вничью. За Мелкумяном следует представитель США Самвел Севян. Победителем онлайн турнира стал Вальдимир Федосеев из России.
В онлайн-турнире “Pacific Northwest Chess Center” приняли участие 108 шахматистов.
Подготовила Варвара Айрапетян
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