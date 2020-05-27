Время в Ереване: 11:07:36,   27 Май

Грант Мелкумян в онлайн-турнире “PNWCC Masters” занял второе место

Грант Мелкумян в онлайн-турнире “PNWCC Masters” занял второе место

Член мужской сборной Армении по шахматам Грант Мелкумян принял участие в онлайн турнире “Pacific Northwest Chess Center”.

Как передает «Арменпресс», в онлайн-турнире Мелкумян набрал 7 очков из 9 возможных и занял второе место в турнирной таблице. Он одержал 5 побед, 4 партии завершил вничью. За Мелкумяном следует представитель США Самвел Севян. Победителем онлайн турнира стал Вальдимир Федосеев из России.

В онлайн-турнире “Pacific Northwest Chess Center” приняли участие 108 шахматистов.

Подготовила Варвара Айрапетян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации