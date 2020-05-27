Турниры тхэквондистов стартуют с августа

Тхэквондисты смогут участвовать в международных турнирах с августа.

Как передает «Арменпресс», Международная федерация тхэквондо после отмены ряда турниров обновила свой календарь. Международные турниры стартуют с августа текущего года

Из-за пандемии коронавируса с марта отменены, прерваны и перенесены почти все международные турниры. Перенесены и XXXII летние Олимпийские игры в Токио и юбилейный чемпионат Европы по футболу.

Подготовила Варвара Айрапетян