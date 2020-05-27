Турниры тхэквондистов стартуют с августа
13:07, 27 Май, 2020
Тхэквондисты смогут участвовать в международных турнирах с августа.
Как передает «Арменпресс», Международная федерация тхэквондо после отмены ряда турниров обновила свой календарь. Международные турниры стартуют с августа текущего года
Из-за пандемии коронавируса с марта отменены, прерваны и перенесены почти все международные турниры. Перенесены и XXXII летние Олимпийские игры в Токио и юбилейный чемпионат Европы по футболу.
Подготовила Варвара Айрапетян
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