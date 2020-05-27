В России за сутки выявили 8 338 заразившихся коронавирусом

В 85 российских регионах за сутки выявили 8338 пациентов с COVID-19, умер 161 человек, 11 079 выписались, сообщили в оперативном штабе.

Суточный прирост снизился до 2,3%. Число выздоровевших уже несколько дней существенно превышает количество заболевших. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Общее число инфицированных по стране достигло 370 680 человек, 142 208 уже поправились, почти четыре тысячи скончались.

Больше всего новых случаев по-прежнему в Москве (2 140), Подмосковье (793) и Санкт-Петербурге (387). Также 235 пациентов зарегистрировали в Свердловской области, 231 — в Нижегородской, 203 — в Ростовской, 161 — в Дагестане. У 40,8% нет симптомов.

Москва готова к первому и второму этапам выхода из ограничений по коронавирусу, сообщила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева на заседании в Мосгордуме.