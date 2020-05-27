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В Италии подтвердили дату возобновления Серии “А”

В Италии подтвердили дату возобновления Серии “А”

Организаторы итальянской Серии “А” подтвердили дату возобновления сезона.

Как передает «Арменпресс», чемпионат, прерванный еще в марте из-за пандемии коронавируса, возобновится 13 июня.

Ранее стало известно, что правительство Италии разрешило футбольным клубам возобновить групповые тренировки. Однако, ряд итальянских клубов: “Кальяри”, “Аталанта”, “Милан”, “Интер”, “Наполи”, “Сампдория”, “Верона” и “Дженоа” не хотят возобновления тренировок. Руководства клубов выразили недовольство нормами безопасности  футболистов и обслуживающего персонала команд, согласно которым, если у кого-либо из футболистов будет обнаружен коронавирус, то команда должна полностью перейти на двухнедельную изоляцию.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Италии был приостановлен 13 марта. В случае возобновления он пройдет без зрителей.

Подготовила Варвара Айрапетян


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