При Министерстве обороны Армении создается Центральный спортивный клуб армии

Решением правительства создается государственное учреждение “Центральный спортивный клуб армии” МО Армении. Как передает «Арменпресс», в обосновании проекта отмечается, что цель деятельности спортивного клуба - развитие спорта в Вооруженных силах Армении, формирование сборных спортивных команд министерства и представление вооруженных сил Армении на республиканском и международном чемпионатах, вовлечение лиц, получивших инвалидность в течение военной службы, развитие спортивной жизни и спорта Вооруженных сил, популяризация военной службы среди молодежи предпризывного и призывного возраста.

Посредством этого клуба возможно будет обеспечить тренировку сборных команд МО и формирование детско-юношеских команд, развитие военно-прикладных видов спорта, организовать занятия физической культурой и спортом военнослужащих и гражданского персонала Министерства обороны и членов их семей.