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При Министерстве обороны Армении создается Центральный спортивный клуб армии

При Министерстве обороны Армении создается Центральный спортивный клуб армии

Решением правительства создается государственное учреждение “Центральный спортивный клуб армии” МО Армении. Как передает «Арменпресс», в обосновании проекта отмечается, что цель деятельности спортивного клуба - развитие спорта в Вооруженных силах Армении, формирование сборных спортивных команд министерства и представление вооруженных сил Армении на республиканском и международном чемпионатах, вовлечение лиц, получивших инвалидность в течение военной службы, развитие спортивной жизни и спорта Вооруженных сил, популяризация военной службы среди молодежи предпризывного и призывного возраста.

Посредством этого клуба возможно будет обеспечить тренировку сборных команд МО и формирование детско-юношеских команд, развитие военно-прикладных видов спорта, организовать занятия физической культурой и спортом военнослужащих и гражданского персонала Министерства обороны и членов их семей.


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