Премьер-министр Армении представил правила обнуления показателей коронавируса

Показатели распространения коронавируса показывают, что мы пока не научились жить параллельно с этой инфекцией. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, добавив, что правительство свою стратегию в связи с эпидемией обнародовало еще месяц назад, заявив, что наша задача - научиться жить с эпидемией коронавируса.

“Очевидно, что в течение ближайшего года коронавирус еще будет. И если мы своим поведением не сможем предотвратить распространение коронавируса, то всегда будем иметь проблему. С точки зрения распространения нового коронавируса в стране сложилась тяжелая ситуация, и мы имеем дело со второй волной инфекции. Особенностью этой ситуации является то, что мы, по сути, знаем ту формулу, по которой можем довести наши показатели коронавируса до нуля. За это время комендатура установила правила безопасности по отраслям. Мы поставили задачу вывести из этих отраслевых правил одно всеобщее правило, в результате обсуждений со специалистами мы пришли к следующему убеждению: для того, чтобы обнулить наши показатели коронавируса, необходимо применить три простых правила: носить маску, регулярно дезинфицировать или мыть руки и сохранять социальное расстояние. Следовательно, в нашем инструментарии сегодня основной задачей остается соблюдение этих правил и, по большому счету, изменение общественного поведения, которое должно быть равноценным эпидемиологической ситуации”, - сказал премьер-министр.

Как передает «Арменпресс», по словам Никола Пашиняна, второй метод - административный. Было решено, что в ежедневном режиме необходимо ужесточить методы административного принуждения, чтобы все граждане применяли эти правила безопасности.

По состоянию на 11:00 27 мая в Армении подтверждено 7 774 случая коронавируса, 3 255 из которых выздоровели.

На данный момент фактическое лечение от коронавируса получают 4 377 пациента. Всего было проведено 53 678 тестов. Выявлено 372 новых случаев заражения, 35 пациентов выздоровели.

Зафиксировано еще 5 случаев смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила вследствие другой болезни. По общему счету таких случаев - 44.

По общему счету зафиксировано 98 случаев смерти из-за коронавируса (увеличились на 7).