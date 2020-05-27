Создание новой патрульной службы обойдется госбюджету Армении в 4 млрд драмов

11:45, 27 Մայիս, 2020

Создание новой патрульной службы вместо дорожной полиции и патрульно-постовой службы госбюджету Армении обойдется в 4 млрд драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом в ходе обсуждения пакета законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О полиции” и о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О службе в полиции” сказала замминистра юстиции Армении Кристине Григорян.

“Годовой фонд дорожной полиции и патрульно-постовой службы в Ереване составляет около 3 млрд драмов. Новой патрульной службе потребуется 4,3 млрд драмов. Но мы учитываем, что по линии ДП и ППС у нас есть также фонд поощрений. И сопоставив суммарный расчет этого фонда с 4,3 млрд. драмов, мы даже сможем сэкономить”, - сказала замминистра и напомнила, что речь идет о бюджете на 2021 год.

Рассчитаны расходы на автомобили и оснащение в размере 3,3 млрд драмов. Это пока предварительные цифры, так как покупки будут по конкурсу, выигрывать будут варианты: цена-предложение. На ремонт и капитальный ремонт зданий будет выделено 720 млн драмов, новых строений не будет. При сопоставлении всех этих цифр внедрение службы госбюджетуобойдется в сумму порядка 4 млрд драмов”, - отметила замминистра.

По обсуждаемому проекту предлагается создание новой патрульной службы, которая заменит ныне действующую патрульную службу и дорожную полицию. Комплектация патрульных служащих состоится исключительно по открытому конкурсу, в результате отбора служащих и осуществления образовательной программы их переподготовки по 5-месячной программе. На первом этапе служба будет задействована в Ереване, до первого квартала 2021 года, затем по всей республике - до первого квартала 2022 года. Новая патрульная служба будет носить новую форму, иметь полное новое оснащение специальными средствами вооружения, транспортными средствами, техническим оборудованием.

Анна Григорян