Разработан проект по отмене в Армении референдума по конституционным реформам

11:42, 27 Մայիս, 2020

Национальное собрание обсуждает в первом чтении законодательный проект О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон “О референдуме”.

Как передает «Арменпресс», согласно проекту депутата от фракции “Мой шаг” Ваагна Овакимяна после снятия чрезвычайного положения возможна будет отмена референдума о прекращении полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и 6 членов суда.

“В законе есть всего одно положение о несостоявшемся референдуме на основании объявления военного или чрезвычайного положения: после отмены чрезвычайного или военного положения референдум назначается не ранее чем через 50 и не позднее чем через 65 дней. В законе не отмечено, как должен быть возобновлен процесс референдума”, - представил Овакимян.

Депутат отметил, что изменения в законе направлены на урегулирование вопроса о продолжении процесса референдума, а также на внедрение института отмены референдума, обусловленного чрезвычайной ситуацией, что повлияет и на референдум по конституционным изменениям.

Ваагн Овакимян добавил, что в ситуации, обусловленной эпидемией коронавируса, здоровье общества важнее, чем референдум.

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Референдум по конституционным реформам предлагает прекратить полномочия председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и 6 членов суда. Референдум по конституционным реформам был запланирован на 5 апреля, однако не состоялся из-за объявления чрезвычайного положения.

Норайр Шогикян