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В Арцахе зарегистрировано 4 новых случая коронавируса

В Арцахе зарегистрировано 4 новых случая коронавируса

В Арцахе подтверждено 38 случаев коронавируса, 14 из которых уже излечены.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

В общей сложности в Арцахе протестировано 789 человек, есть 80 изолированных лиц. Зарегистрировано 4 новых случая коронавируса. В Арцахе случаев смерти не зафиксировано.

Указом президента Республики Арцах Бако Саакяна, срок чрезвычайного положения, объявленного 12 апреля 2020 года, с 22:00 12 мая 2020 года был продлен еще на 30 дней, до 22:00 11 июня 2020 года включительно.

Лилит Демурян


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