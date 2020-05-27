В Арцахе зарегистрировано 4 новых случая коронавируса
11:34, 27 Май, 2020
В Арцахе подтверждено 38 случаев коронавируса, 14 из которых уже излечены.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.
В общей сложности в Арцахе протестировано 789 человек, есть 80 изолированных лиц. Зарегистрировано 4 новых случая коронавируса. В Арцахе случаев смерти не зафиксировано.
Указом президента Республики Арцах Бако Саакяна, срок чрезвычайного положения, объявленного 12 апреля 2020 года, с 22:00 12 мая 2020 года был продлен еще на 30 дней, до 22:00 11 июня 2020 года включительно.
Лилит Демурян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен