Телеведущая убежала из студии из-за нападения обезьяны

Египетская телеведущая Лобна Асаль (Lobna Asal) убежала из студии во время интервью из-за того, что на нее напала обезьяна. Как сообщает местное издание El Watan, инцидент произошел в эфире телеканала Al Hayat. Как передает Арменпресс, об этом сообщает российское новостное интернет-издание lenta.ru.

Асаль вместе с коллегой, ведущим Хуссамом Хаддадом (Hussam Haddad), брала интервью у египетского актера Ибрагима эль-Саммана (Ibrahim El-Samman). Артист пришел в студию не один, а привел с собой обезьяну, с которой недавно снимался в проекте.

Пока эль-Самман и Хаддад вели беседу, Асаль взяла обезьяну к себе и держала ее за поводок. Через пару минут она начала играть с животным, однако вскоре млекопитающее напало на нее. Удивленная Асаль закричала и попыталась отодвинуть обезьяну, а в итоге убежала из студии.