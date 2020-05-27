В Армении все автодороги в основном проходимы
10:27, 27 Май, 2020
Министерство ЧС Армении сообщает, что по положению на 08:00 27 мая в Армении все автодороги в основном проходимы.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на дороге, ведущей к озеру Кари в Арагацотнской области - местами гололедица.
О Ларсе
Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта лишь для грузовых автомобилей.
Также сообщаем, что решение о запрете въезда иностранцев на территорию Грузии остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.
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