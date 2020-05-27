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Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания

Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания

Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания. Как передает «Арменпресс», на голосование будут вынесены обсужденные в предыдущий день проекты, в том числе и проект закона О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс.

Парламент продолжит обсуждение пакета законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О полиции” " и о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О службе в полиции”.

Депутаты во втором чтении обсудят законопроекты О внесении изменений в Закон Республики Армения “О банковской тайне”, о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “ О лекарствах” и ряд других законопроектов.

В повестке дня также обсуждения годовых сообщений “:О деятельности Комиссии по телевидению и радио на 2019 год”, “О деятельности прокуратуры Республики Армения на 2019 год”,  “О деятельности Центральной избирательной комиссии Республики Армения в 2018 - 2019 годах”.

Анна Григорян


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