Коронавирус как “возможность”: в Азербайджане усилились репрессии

Пока во всем мире борются с пандемией коронавируса, власти Азербайджана посредством коронавируса пытаются бороться и с оппозиционными деятелями и с журналистами. С первых же дней вспышки пандемии и введения ограничений в стране, оппозиционные деятели и журналисты поднимали вопросы об арестах, осуществляемых властями по причине злоупотреблений и “нарушения ограничений”. Примеров довольно много. За свою критическую запись в Facebook член оппозиционной Партии Народного фронта Анар Меликов был арестован на 10 дней, члены той же партии - Фаиг Амирли, Ниджат Абдуллаев, Руслан Амиров, под предлогом нарушения ограничений были арестованы на 30 дней, член оппозиционного движения “Демократия и процветание” Шакир Мамедов был арестован на 15 дней также за критику в Facebook. Руководитель оппозиционного Народного фронта Али Керимли уже более месяца фактически находится под домашним арестом и лишен любой возможности (в том числе и телефонной) связи с внешним миром, члены его ближайшего окружения задержаны, а сторонники, пытавшиеся выйти с ним на связь, арестованы.

В условиях кризиса подобные грубейшие нарушения прав человека и продолжающиеся репрессии со стороны азербайджанских властей не ушли от внимания ряда авторитетных международных структур и организаций.

В частности, правозащитная организация “Human Rights Watch” обвинила власти Азербайджана в злоупотреблении ограничениями, обусловленными COVID-19 для подавления инакомыслия. Организация констатировала, что в условиях кризиса большинство арестованных в Азербайджане были либо представителями политической оппозиции, либо выступали с критикой властей, подчеркнув, что эти злоупотребления со стороны властей умещаются в логику политической мести.

Организация “Amnesty International” в опубликованном 28 апреля докладе также подчеркнула, что используя COVID-19 как повод, власти Азербайджана усилили давление на инакомыслящих. В докладе, в частности, было представлено поздравление президента Алиева с Новруз байрамом (Новый год), адресованное азербайджанскому народу 19 марта, в котором Алиев заявил о “новых правилах” в условиях системы COVID-19, в том числе и об “изоляции” и “чистке” и без того расчлененной политической оппозиции. Организация констатировала, что в Азербайджане вслед за этим заявлением последовали аресты политических активистов и правозащитников по сфабрикованным обвинениям. Отметим, что это выступление президента Алиева упомянул также и “HRW”, назвав это намеком на борьбу с оппозицией.

Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу Азербайджана также, коснувшись арестов, последовавших за известным выступлением Алиева, раскритиковал правительство Азербайджана за использование чрезвычайного положения в сфере общественного здравоохранения и укрепление своей власти, назвав действия правительства “постыдной эксплуатацией эпидемии”. А в опубликованном на днях докладе содокладчик ПАСЕ по вопросам Азербайджана выразил обеспокоенность репрессиями в отношении журналистов в стране, отметив, что в Азербайджане в последнее время задерживаются журналисты, критикующие противоэпидемические шаги правительства, что неприемлемо.

Сопредседатели Хельсинкской комиссии США, республиканец Элис Ханстингс и сенатор Роджер Викер также выступили с совместным заявлением, в котором осудили репрессии в отношении оппозиционных деятелей и журналистов в Азербайджане в условиях коронавируса, аресты, нарушения их основных прав и свобод.

Таким образом, азербайджанские власти, несмотря на призывы международных структур, продолжают использовать эпидемию коронавируса в стране в качестве инструмента для оказания давления на журналистов и борьбы с внутренними противниками. Конечно, подобный жесткий стиль действий властей Азербайджана не является новостью, однако в условиях кризиса его активизация может быть обусловлена и рядом других факторов и страхами правящей политической элиты. В частности, убытки, понесенные Азербайджанской экономикой из-за коронавируса, резкий спад цен на нефть и неудавшиеся в результате этого огромные доходы создали для Азербайджана новые вызовы - инфляция, девальвация национальной валюты, а также рост социального недовольства, которое иногда проявляется довольно спонтанно. В подобных условиях, несомненно, алиевский клан вынужден действовать более чем решительно, душить любое инакомыслие, нейтрализуя всех критиков власти, тем самым предотвращать даже малую возможность социального протеста, обезглавливая оппозицию.

Изабель Шатоян