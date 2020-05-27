Выступления в центрах культуры: удаленные проекты Ванадзорского театра Армении

Государственный драматический театр им. О. Абеляна в ближайшее время выступит с моно и камерными спектаклями в различных центрах культуры Ванадзора, а также на открытых площадках, поскольку здание театра ремонтируется.

Как на этапе распространения эпидемии, так и в случае перехода к обычному руслу жизни театр продолжит поддерживать связь с театралами, представляя им постановки и для взрослых и для детей.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» художественный руководитель театра, народный артист Армении Ваге Шахвердян сказал, что новые условия жизни диктуют и новые форматы работы.

По его убеждению, хорошо, что даже при условиях эпидемии Министерство образования и науки Армении призывает театры работать. “Если актер не работает, художник не творит, и этот период длится долго, начинается процесс “ржавления”. У нас несколько проблем, первая из которых – пандемия, следующая - долгожданный ремонт здания нашего театра. Даже когда настанет время, чтобы можно было играть спектакли, возможно, из-за ремонтных работ мы не сможем играть в нашем зале, и поэтому решили использовать все возможные места Ванадзора, но поскольку залы, сцены Домов культуры довольно маленькие, на начальном этапе мы будем ставить моноспектакли и камерные спектакли, будем использовать также и открытые территории”, -отметил художественный руководитель театра.

По словам Шахвердяна, они летом во дворе Ванадзорского театра будут выступать с дневными детскими спектаклями, а 1 июня - в Международный день защиты детей, будут играть спектакли на площади перед театром.

В саду Дома-музея Степана Зоряна будут играть спектакль, поставленный на основе произведения Зоряна “Яблоневый сад”. По словам Шахвердяна, там могут присутствовать лишь 30 - 40 человек, но главное не только количество зрителей, но и то, чтобы театр продолжал свою творческую биографию. Начаты постановочные работы монодрамы Самвела Халатяна “Один фунт сердца”, в которых занят Заслуженный деятель искусств Армении Арамаис Саркисян.

“До эпидемии коронавируса мы ставили пьесу современного французского драматурга Франсиса Вебера “Ужин с идиотом”. Репетиции спектакля уже возобновляются, работы будут проходить в фойе здания. Надеюсь, что через два месяца он будет готов и представлен на наших сценах - во Дворце культуры им. Шарля Азнавура и на других площадках. С божьей помощью, с нашим трудолюбием и желанием мы сможем сохранить театр, пока настанут хорошие и замечательные дни, которых ждем”, - подчеркнул Ваге Шахвердян.

Касаясь основных проблем театральной сферы в целом, Шахвердян подчеркнул, что одним из важнейших вопросов, стоящих перед театром, является финансирование, поскольку театр не может жить без государственной поддержки. Нас, конечно, поддерживают, но деньги должны быть большие, чтобы появлялись интересные спектакли. Я в основном работаю благодаря своему воображению, иногда руководствуясь принципом “нищего театра” В 60-е годы родилось понятие “нищий театр”, когда не было достаточного финансирования, и спектакли игрались на пустой сцене без декораций. Если у постановщика есть воображение, все это может быть преподнесено как новаторство, как и в случае со спектаклем “Злой дух” в моей постановке, которая стала новым словом в постановочной биографии армянской драматургии”, - вспомнил Шахвердян и добавил, что в наши дни также есть интерес к современной драматургии, также и у зрителей.

Шахвердян считает, что сегодня, особенно в областях, наблюдается нехватка зрителей, что обусловлено тем, что народ покидает страну. Они уже не могут играть 20 спектаклей в течение месяца, если получается сыграть 8 - 10 спектаклей, представители сферы считают это успехом.

“Мы нуждаемся и в дарованиях. Институт оканчивают одаренные люди, но не все выпускники приходят в театр, потому что зарплаты слишком низкие, и молодой человек не может обеспечить себя и свою семью”, - подытожил художественный руководитель Ванадзорского театра.

Беседу вела Анжела Амбарцумян