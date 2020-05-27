Европейские индексы - 26-05-20
МОСКВА, 27 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.00% и составил 11504.65 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.46% и составил 4606.24 пункта, британский FTSE вырос на 1.24% и составил 6067.76 пункта, а российский RTSI вырос на 0.95% и составил 1224.99 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 09:10 Газета “Айастани Анрапетутюн”: Куда исчезли армянские помидоры
- 08:56 Европейские индексы - 26-05-20
- 08:55 Американские индексы выросли - 26-05-20
- 08:54 Цены на цветные металлы - 26-05-20
- 08:53 Цены на драгоценные металлы снизились - 26-05-20
- 08:52 Цены на нефть выросли - 26-05-20
- 26.05-20:51 Министр представил статистические данные о состоянии здоровья больных с COVID-19
- 26.05-20:27 Будет расширен объем тестирования COVID-19
- 26.05-19:53 Будут ужесточены действовавшие до сих пор меры: премьер-министр Армении
- 26.05-19:33 Мы имеем дело со второй волной коронавируса: премьер видит проблему с соблюдением правил
- 26.05-18:55 Премьер поручил во благо здоровья общества быть строгими с нарушителями профилактических правил
- 26.05-18:42 Коронавирус является следствием глубоких изменений в мире: президент Армен Саркисян
- 26.05-18:08 Карен Саркисян назначен директором Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха
- 26.05-18:06 COVID-19. Число жертв в США приблизилось к 100 тыс: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ
- 26.05-18:04 Парад Победы пройдет 24 июня
- 26.05-18:03 Премьер подчеркнул важность продолжительного развития потенциала в сфере чрезвычайных ситуаций
- 26.05-18:02 Предстоящие на 27 мая мероприятия
- 26.05-17:48 Арарат Мирзоян поздравил с Днем независимости Грузии
- 26.05-17:33 Новые назначения президента Республики Арцах
- 26.05-17:31 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-05-20
- 26.05-17:31 Азиатские индексы - 26-05-20
- 26.05-17:16 Ucom продолжает нанимать на работу
- 26.05-17:14 ЕСПЧ зафиксировал антиармянскую дискриминацию Азербайджана по делу Гургена Маргаряна
- 26.05-16:36 В Армении приостановлена работа 32 пунктов общественного питания: ИОБПП зафиксировал нарушения
- 26.05-16:15 Армен Саркисян поздравил президента Грузии по случаю Национального праздника страны
14:48, 22.05.2020
Просмотрели 1394 раз Сирушо и Камо Сейранян оригинально представили саундтрек к теленовелле “Бумажный дом”
16:17, 21.05.2020
Просмотрели 1364 раз Через 2 недели коронавирус будет диагностироваться тестами отечественного производства
19:41, 21.05.2020
Просмотрели 1341 раз Будут предприняты шагу для пернесения НС Арцаха в Шуши
19:23, 23.05.2020
Просмотрели 1339 раз Азербайджанский легион нацистской Германии: операции в Европе (видео)
16:57, 25.05.2020
Просмотрели 1318 раз COVID-19. Число инфицированных превысило 5 млн 525 тыс: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ