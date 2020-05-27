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Европейские индексы - 26-05-20

Европейские индексы - 26-05-20

МОСКВА, 27 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.00% и составил 11504.65 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.46% и составил 4606.24 пункта, британский FTSE вырос на 1.24% и составил 6067.76 пункта, а российский RTSI вырос на 0.95% и составил 1224.99 пункта.


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