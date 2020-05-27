Цены на цветные металлы - 26-05-20

ЛОНДОН, 27 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 26 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1498.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 5272.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1619.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 12199.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 15260.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 1957.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.58% и составила 18960.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 30000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.