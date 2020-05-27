Газета “Айастани Анрапетутюн”: Сегодня День рождения Фрунзе Довлатяна

“В этот день в 1937 г. в городе Нор Баязет, ныне Гавар, родился великий кинорежиссер, сценарист и актер армянского кино Фрунзе Довлатян. “Утренние поезда”, “Здравствуй, это я”, “Братья Сароян”, “Хроника ереванских дней”, “Небеса”, “Живите долго”, “Мхитаряны”, “Одинокий орешник”, “Тоска”, “Лабиринт”.

Фильм Довлатяна “Здравствуй, это я” ознаменовал новый этап в армянском кино. “Фильм ознаменовал выход за пределы традиционной национальной тематики и представляет для нас большой интерес”, - как-то сказал Чингиз Айтматов. “Есть такое понятие - умный актер. Детально создающий образ. Актер, в глазах которого блещут мысли, который до последней ниточки раскрывает образ. Я думаю, что большие требования, которые он предъявлял к актерам, снимающимся в его фильмах, исходили и из того, что он их предъявлял и к себе. В фильме “Братья Сароян” создан образ с очень мягкой, но очень твердой и четкой идеологией, в котором хотя и есть и некое противоречие со своим родным братом, но есть и идея преданности. Все это в беседе с газетой “Айастани Анрапетутюн” высказал директор и художественный руководитель Государственного кукольного театра им. О. Туманяна Рубен Бабаян”.

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