Газета “Айастани Анрапетутюн”: Куда исчезли армянские помидоры
“Плоды этого многолетнего или однолетнего растения очень вкусны, содержат сахара, белки, органические кислоты, жиры, эфирные масла, витамины, натрий, калий, магний, фосфор, хлор, сера, железо, медь, цинк, йод, фтор. Речь о помидорах. Но вкусны ли они? Сегодня это уже трудно сказать. Потому что если их есть с закрытыми глазами, часто бывает трудно понять, что ты ешь - помидоры, огурцы или перец или что-то другое.
В Армении создано около 50 сортов помидоров: “Анаит”, “Аргаванд 45”, “Нвер”, “Лия”, “Сюник”, “Гюмри”, “Юбилейные 26”, “Гандзак”, “Нуш ранние”, “Армянские тепличные” и т.д. Неотъемлемой частью воспоминаний моего детства является сорт помидоров “Анаит” с очень тонкой кожурой, без лишней твердости, с очень нежной и сочной мякотью, вкус которых долго оставался во рту.
В ответ на вопрос: “Куда исчезли армянские помидоры?”, - руководитель Научного центра овощебахчевых и технических культур Гаяне Саркисян подчеркнула, что армянские сорта помидоров и овощно-бахчевых культур не только не исчезли, но и сохранились…”.
Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.
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