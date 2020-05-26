Министр представил статистические данные о состоянии здоровья больных с COVID-19

В Армении состояние 269 человек, инфицированных коронавирусом, оценивается как тяжелое, 51 человек - как крайне тяжелое, а 15 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Как сообщает Арменпресс, об этом во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

По его словам, дисциплинированное и эффективное ношение масок напрямую влияет на количество, которым измеряется скорость распространения инфекции.

«Это количество репродуктивности, которое можно уменьшить в случае дисциплинированного и эффективного ношения масок, что позволит остановить распространение инфекции. Если мы будем двигаться вперед, коллективными усилиями следуя правилам, у нас есть все шансы сохранить инфекцию в управляемом состоянии», - подчеркнул Торосян

Министр призывает не поддаваться ложным слухам, которые ставят под сомнение эффективность масок, частого мытья рук и других профилактических мер.

Торосян заверил, что контроль за пациентами, инфицированными коронавирусом, продолжается в домашних условиях.

«Вы знаете, что мы уже обслуживаем нетяжелые положительные случаи заражения в условиях амбулаторно-поликлинической системы, и этот процесс будет непрерывным. Система здравоохранения занимается борьбой с этим вызовом», - заключил Торосян.