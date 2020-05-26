Будет расширен объем тестирования COVID-19

Комендатура обсудила вопрос некоторых изменений в политике тестирования и привлечения частных лабораторий. Как сообщает Арменпресс, в ходе онлайн-брифинга об этом заявил вице-премьер, комендант режима чрезвычайного положения Тигран Авинян.

«Был обсужден вопрос определенного изменения политики тестирования и привлечения частных лабораторий. Через некоторое время, думаю, процесс непрерывного увеличения тестирования достигнет еще больших объемов», - сказал вице-премьер.

Авинян не исключен установление карантина в случае развития определенных сценариев.

«В некоторых случаях в некоторых общинах мы устанавливаем аналогичный режим, как, например, в Севане, Арени, и в административном плане тоже будут ужесточения. Мы должны попросить наших дорогих соотечественников с пониманием подходить к этим решениям. Думаю, логика следования этим общим правилам и нашей добросовестности действительно сократит количество инфекций, которые нам нужны только для одной цели: для поддержания адекватных возможностей и услуг сферы здравоохранения. Система здравоохранения должна быть в состоянии постоянно обслуживать пациентов», - подчеркнул Авинян.

Вице-премьер отметил, что ни одна страна не говорит о полном прекращении распространения инфекции, и инфекция все равно останется в течение долгого времени.

«Важнейшим фактором во всем этом является соблюдение правил, социальная дистанция, ношение масок и регулярная дезинфекция рук», - заключил Авинян.