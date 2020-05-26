Будут ужесточены действовавшие до сих пор меры: премьер-министр Армении

Применяемые до сих пор административные рычаги по соблюдению установленных комендатурой правил будут ужесточены. Как сообщает Арменпресс, во время онлайн-брифинга об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Начались рейды в различных частях страны по части соблюдения правил всеми: от физических до юридических лиц и предприятий. На межрегиональных дорогах будут проводиться более строгие проверки, будут установлены контрольные пропускные пункты для проверки того, все ли люди в автомобилях носят маски в соответствии с установленными правилами. В случаях нарушения правил будут применяться строгие меры административной ответственности», - подчеркнул Пашинян.

Премьер призвал граждан соблюдать установленные комендатурой правила, чтобы не заразиться и не заразить других.