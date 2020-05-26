COVID-19. Число жертв в США приблизилось к 100 тыс: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 5 млн 617 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 348 тыс. Излечились 2 млн 393 тыс 538 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 708 тыс 265 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 99 тыс 847 человек. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 376 тыс 669. Число смертей составляет 23 тыс 522. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 362 тыс 342, число летальных исходов – 3 807. За день здесь зафиксировано более 8 тыс новых случаев.

В Испании число подтвержденных случаев – 282 тыс 480. Число смертности в Испании составило 26 тыс 837.

Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 261 тыс 184, умерших - 36 тыс 914. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 230 тыс 158 человек, смертность - 32 тыс 877. Во Франции – 182 тыс 942 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 28 тыс 432.

В Германии – 180 тыс 830 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 8 тыс 433.

Число подтвержденных случаев в Турции – 157 тыс 814, скончались 4 тыс 369.

Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 147 тыс 144. Скончались 4 тыс 197 больных.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 139 тыс 511 человек. Общее число летальных исходов составляет 7 тыс 508. За Ираном по числу инфицированных следует Перу – 123 тыс 979 заболевших.

В Канаде 85 тыс 711 подтвержденных случаев, больше, чем в Китае. В стране, где произошла вспышка пандемии - 82 тыс 992 инфицированных, новых случаев 7, в общем счете скончались 4 тыс 634 человека. В Китае за последние дни нет случаев смерти от коронавируса.

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 732, с начала эпидемии здесь скончались 12 человек.

В Катаре 47 тыс 207 подтвержденных случаев, смертность - 28. Число заразившихся в ОАЭ достигло 31 тыс 086, здесь зарегистрировано 253 случаев смерти.

В Кувейте - 22 тыс 575 случаев заражения, зарегистрировано 172 летальных случаев. В Египте – 17 тыс 967 случаев, здесь скончались 783 человек. Число инфицированных в Ираке – 4 тыс 632, смертность - 163. В Ливане зарегистрировано 1 140 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 26. Число заразившихся в Сирии достигло 121 человек. Скончались 4 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.

Первый министр энергетики России умер от коронавируса

Первый министр энергетики России Владимир Лопухин умер от коронавируса в возрасте 68 лет. Об этом в фейсбуке сообщил его друг, писатель Денис Драгунский. "Сегодня от корнавирусной инфекции на 68-м году жизни скончался мой давний и верный друг Владимир Михайлович Лопухин, человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии", - написал он.

Владимир Лопухин с 1991 по 1992 год был министром топлива и энергетики России в составе первого правительства при президенте Борисе Ельцине. После отставки занимал ведущие должности в банках и коммерческих компаниях.

За весь период эпидемии в России выявлено 362 342 случая заражения коронавирусом, 3807 человек скончались, 131 129 выздоровели.

Африке еще предстоит пройти через пик эпидемии COVID-19: ВОЗ

Пандемия коронавируса еще не достигла своего пика в Африке, а существующие угрозы общественному здравоохранению и проблемы проведения масштабного тестирования ухудшают текущую эпидемиологическую ситуацию, заявил руководитель программы ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации в Африке Мишель Яо.

На данный момент на Африканский континент приходится примерно 1,5% от общего числа случаев заболевания коронавирусом в мире. По словам Яо, эта цифра продолжает расти, хотя рост обусловлен ситуацией лишь в нескольких странах, таких как ЮАР, страны на севере континента, а также Нигерия и Ганя на западе и Камерун и ДРК в центральной части континента.

"На эти страны приходится большинство случаев заражения. В ЮАР мы по-прежнему наблюдаем рост, но ни одна из этих стран пока не прошла пик. Хотя в таких странах, как Буркина-Фасо, вы можете наблюдать некоторое снижение (числа зараженных – ред.), мы должны обеспечить, чтобы все люди, которые заразились вирусом, даже если они переносят его бессимптомно, также были учтены в статистике. Таким образом, проблема проведения масштабного тестирования еще не решена. Так что в целом число заражений увеличивается", - заявил Яо.

В Таиланде решили продлить режим ЧП до конца июня

Режим чрезвычайного положения (ЧП), ранее введённый из-за пандемии коронавируса, продлен на территории Таиланда до 30 июня текущего года. Соответствующее предложение Центра по борьбе с распространением COVID-19 страны 26 мая одобрило таиландское правительство, сообщает телеканал NBT.

По информации источника, в правительстве страны признали необходимым продление введенного в конце марта режима ЧП в связи с нестабильностью с эпидемиологической ситуацией в мире и возможностью второй волны распространения коронавирусной инфекции.

Также сообщается, что таиландское правительство дало поручение генеральному секретарю Совета безопасности Таиланда генералу Сомсаку Рангситхе, являющемуся председателем временного комитета по ограничениям из-за пандемии, о начале обсуждения третьего этапа смягчения карантинных мер в стране, который должен начаться с 1 июня.

В Японии начали выплачивать по $930 каждому жителю страны из-за коронавируса

Власти Японии начали выплачивать каждому жителю страны пособие в размере ¥100 тыс. (около $930). Об этом во вторник сообщила журналистам министр по административным делам и коммуникациям Санаэ Такаити. "Выплата пособий началась в 1388 муниципалитетах страны, что составляет около 79,7% их общего числа", - заявила она.

В конце апреля в Японии был одобрен дополнительный бюджет в размере ¥25,6 трлн ($237 млрд) на текущий финансовый год (начался 1 апреля 2020 года) с целью поддержки экономики страны в условиях пандемии коронавируса. Средства на выплату пособий взяты из этой суммы.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,3 тыс., умерли более 860 человек. Свыше 14 тыс. человек выздоровели.

В Швеции заразились коронавирусом 300 сотрудников больницы

В результате тестирования у 300 человек из числа медицинского и обслуживающего персонала в Академической больнице в Уппсале был выявлен коронавирус. Об этом 26 мая сообщила шведская газета Expressen.

В середине мая в Уппсале, расположенной в 70 километрах к северу от Стокгольма, было установлено, что 300 сотрудников Уппсальской академической больницы дали положительный результат при тестировании на выявления коронавируса.

«Ситуация выглядит как и в остальной части общества, — наблюдается распространение инфекции, но мы не знаем, как она проникла (прим.: в больницу) и как она распространилась», — заявил Микаэль Келер, заместитель главврача Уппсальской академической больницы.

Глава МИД Италии предложил возобновить свободное передвижение в ЕС

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предложил возобновить свободное передвижение в странах Евросоюза 15 июня.

"Германия намерена открыться в этот день, предлагая людям возможность отправиться на отдых в другие страны. Попробуем сделать это вместе", - сказал Ди Майо.

Он указал, что уже работает в этом направлении с Австрией и некоторыми другими странами ЕС.

Подчеркнув важность иностранного туризма для Италии, глава МИД отметил необходимость введения одинаковых норм и правил во всех областях страны, "чтобы не дезориентировать иностранцев".

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия и ряд европейских стран, популярных среди немецких туристов, рассчитывают 15 июня снять общее предупреждение об опасности путешествий.