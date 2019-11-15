Предстоящие на 27 мая мероприятия
18:02, Май 26, 2020
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- 20:27 Будет расширен объем тестирования COVID-19
- 19:53 Будут ужесточены действовавшие до сих пор меры: премьер-министр Армении
- 19:33 Мы имеем дело со второй волной коронавируса: премьер видит проблему с соблюдением правил
- 18:55 Премьер поручил во благо здоровья общества быть строгими с нарушителями профилактических правил
- 18:42 Коронавирус является следствием глубоких изменений в мире: президент Армен Саркисян
- 18:08 Карен Саркисян назначен директором Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха
- 18:04 Парад Победы пройдет 24 июня
- 18:03 Премьер подчеркнул важность продолжительного развития потенциала в сфере чрезвычайных ситуаций
- 18:02 Предстоящие на 27 мая мероприятия
- 17:48 Арарат Мирзоян поздравил с Днем независимости Грузии
- 17:33 Новые назначения президента Республики Арцах
- 17:31 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-05-20
- 17:31 Азиатские индексы - 26-05-20
- 17:16 Ucom продолжает нанимать на работу
- 17:14 ЕСПЧ зафиксировал антиармянскую дискриминацию Азербайджана по делу Гургена Маргаряна
- 16:36 В Армении приостановлена работа 32 пунктов общественного питания: ИОБПП зафиксировал нарушения
- 16:15 Армен Саркисян поздравил президента Грузии по случаю Национального праздника страны
- 16:09 Парламент Армении обсудил протокол о продлении срока таможенной льготы Киргизии в рамках ЕАЭС
- 16:00 На разработку вакцины от коронавируса собрано уже более 9,5 млрд евро. Deutsche Welle
- 15:45 В Республике Арцах новый начальник Полиции
- 15:40 Первый министр энергетики России умер от коронавируса. РИА Новости
- 15:16 Африке еще предстоит пройти через пик эпидемии COVID-19, заявили в ВОЗ. РИА Новости
- 15:07 Число зараженных в Иране увеличилось на 1 787 человек
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