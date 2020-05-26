Арарат Мирзоян поздравил с Днем независимости Грузии
17:48, 26 Май, 2020
Состоялась телефонная беседа председателя Национального Собрания Армении Арарата Мирзояна с председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, А.Мирзоян в телефонной беседе поздравил своего коллегу с Днем независимости Грузии.
Стороны также обменялись информацией о предпринимаемых мерах по предупреждению пандемии и текущей ситуации в обеих странах.
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