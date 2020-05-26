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Азиатские индексы - 26-05-20

Азиатские индексы - 26-05-20

ТОКИО, 26 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.55% и составил 21271.17 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.17% и составил 1534.73 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.01% и составил 2846.55 пункта, а HANG SENG вырос на 1.88% и составил 23384.66 пункта.


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