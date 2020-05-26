Ucom продолжает нанимать на работу

В Ucom продолжается процесс приема на работу в первую очередь для специалистов с техническим образованием и опытом работы. В ситуации, обусловленной пандемией, компания Ucom является одним из исключительных работодателей, которая продолжила стабильную деятельность, вовремя и в полном объеме выплачивала заработную плату своим сотрудникам, предоставляла действующим сотрудникам возможность приобрести комплексные знания, быстрого профессионального роста и развития, образования и самообразования.

«Ucom сама по себе институциональная организация, которая представлена в Армении как единый оператор, предоставляющий услуги как фиксированной, так и мобильной связи. Ucom также внедряет и запускает инновационные технологии, при этом предоставляя своим абонентам новые виды услуг. Наша команда занимается решением проблем абонентов, вне зависимости от того, насколько сами абоненты знакомы с технологией или оборудованием, установленном по их адресу», - отметил координатор технической помощи в центре обслуживания абонентов компании Ucom Размик Ованнисян.

Радиотехник по образованию Виктория Мисакян, из команды технической поддержки, убеждена, что знания – это основа всего, а технический отдел дает возможность всегда задействовать мозг, логически подходить к решению проблемы, рассматривать ее с разных сторон, развиваться и самообучаться.

Сотрудник информационного центра Мери Далакян считает, что в Ucom стойкая внутренняя корпоративная культура, и придает важное значение укреплению взаимного уважения между сотрудниками и абонентами в армянской действительности. «У нас самый лучший отдел, потому что график работы гибкий. Если Вам нравится помогать людям, то самая интересная работа именно у нас. Она и тяжела: требует терпения, понимания абонентов, входить в их положение, время от времени приходится работать под большим давлением, но поскольку в команде приятная дружеская обстановка, все в процессе забывается», - добавила Мери.

«Одним из принципиальных подходов в Ucom является командная работа и именно в нашей команде люди пытаются поддерживать друг друга. Во всех ситуациях мы стараемся быть уравновешенными, поскольку любой вопрос имеет решение», - сказала специалист по продажам и обслуживанию в компании Ucom Кнарик Петросян.

«Ucom играет очень важную роль для Армении, так как беспрерывно идет обмен огромным объемом информации через интернет, через мобильную и фиксированную телефонию. Это имеет большое стратегическое значение для нашей страны и сферы коммуникации, в частности. Поскольку я являюсь одним из организаторов оптоволоконной сети, то могу гарантировать для новых сотрудников не только от своего имени, но и от имени нашей команды здоровую рабочую атмосферу, где каждый сотрудник сможет реализовать свой потенциал», - сказал Ваагн Ароян, сотрудник отдела строительства оптоволоконной сети.

Добавим, что Ucom продолжает привлекать новых сотрудников, продвигая действующих и открывая путь для новых. Объявления о работе размещаются на специализированных сайтах. Автобиографии принимаются по адресу [email protected].