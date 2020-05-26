В Армении приостановлена работа 32 пунктов общественного питания: ИОБПП зафиксировал нарушения

16:36, 26 Մայիս, 2020

Сотрудники Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении продолжают мониторинг в пунктах общественного питания по всей территории республики.

Как передает «Арменпресс», 26.05.2020 г., согласно постановлению коменданта N87 от 24 мая и N90 от 25 мая, на 24 часа была приостановлена работа объектов, в которых были зафиксированы нарушения. Их 32

Ереван

ООО “Фамилия”, г. Ереван Адонц 6/1

ООО “Кред”, г. Ереван, Алабян 65-4

ТП “Арсен Маргарян”, г. Ереван Ереван, Ул. Адонца 6/1

ТП “Микаел Ероян”, г. Ереван Ереван, Фучик 19/5

ТП “Айкануш Саргсян”, г. Ереван Ереван, Маркарян 15/2

ТП “Давид Казарян”, г. Ереван Ереван, Бекназаряна 5/15

Армавирская область

ТП “Ашот Галстян”, Армавирская область, г. Эчмиадзин Андраник 1/33

ТП “Гамлет Айрапетян, Армавирская область, г. Эчмиадзин, Баграмян 78

ТП “Ара Айвазян”, Армавирская область, г. Армавир, Анрапетутян 1

ТП “Геворг Геворгян”, Армавирская область, г. Эчмиадзин Баграмян 14а

ТП “Роберт Асатрян”, Армавирская область, г. Эчмиадзин Баграмян 10/12

ТП “Карен Кюрегян”, Армавирская область, г. Армавир Ереванская 7/7.

Араратская область

ТП “Арам Гаспарян", Араратская область, село Арарат Ереванское шоссе 1

ООО “Фудтайм Грин”, Араратская область, с. 1 Арарат, Ул. Шираза 20

ТП “Акоп Макарян”, Араратская область, с. Авшар, трасса Ереван-Ерасх

ТП “Арутюн Авакян” Араратская область, г. Масис, Дпроцаканнери 3

Арагацотнская область

ТП “Артур Акопян”, Арагацотнская область

Вайоцдзорская область

ТП “Армен Матевосян”, Вайоцдзорская область, г. Вайк, территория автовокзала

ТП “Феня Авакян”, Вайоцдзорская область г. Егегнадзор, Ереванян шоссе. 1/6

ТП “Ара Алексанян”, Вайоц дзорская область, г. Ехегнадзор, Микоян 8/4

ТП “Григор Казарян”, Вайоц дзорская область, г. Егегнадзор, Ереванян шоссе. 7

И также ряда других пунктов в Ширакской, Гегаткуникской Котайкской областях.

Эти хозяйствующие субъекты нарушили санитарно-гигиенические нормы (ношение маски и перчаток, обязательное для персонала и клиентов, обеспечение социального расстояния между столами, термометрия клиентов, отдельные мусорные корзины для масок и перчаток).

В случае повторения нарушений, срок приостановления деятельности будет продлен.