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Армен Саркисян поздравил президента Грузии по случаю Национального праздника страны

Армен Саркисян поздравил президента Грузии по случаю Национального праздника страны

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Грузии Саломе Зурабишвили по случаю Национального праздника страны - Дня восстановления государственной независимости Грузии. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

В послании, в частности, говорится:

“Дружба и взаимное доверие армянского и грузинского народов, сформировавшиеся в результате тесных исторических и культурных контактов и сотрудничества, на протяжении веков доказали свою жизнеспособность, успешно преодолев все испытания и став основой для формирования и развития добрососедских отношений между Республикой Армения и Грузией.

Особенно сегодня, в этот сложный период, обусловленный пандемией коронавируса нового типа, наиболее четко ощущается важность сотрудничества с нашим соседом и дружественной страной. Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть это тяжелое испытание, стоящее перед человечеством”.

Президент Саркисян пожелал Саломе Зурабишвили успехов и крепкого здоровья, а дружественному грузинскому народу - мира и благоденствия.


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