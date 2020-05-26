Армен Саркисян поздравил президента Грузии по случаю Национального праздника страны

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Грузии Саломе Зурабишвили по случаю Национального праздника страны - Дня восстановления государственной независимости Грузии. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

В послании, в частности, говорится:

“Дружба и взаимное доверие армянского и грузинского народов, сформировавшиеся в результате тесных исторических и культурных контактов и сотрудничества, на протяжении веков доказали свою жизнеспособность, успешно преодолев все испытания и став основой для формирования и развития добрососедских отношений между Республикой Армения и Грузией.

Особенно сегодня, в этот сложный период, обусловленный пандемией коронавируса нового типа, наиболее четко ощущается важность сотрудничества с нашим соседом и дружественной страной. Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть это тяжелое испытание, стоящее перед человечеством”.

Президент Саркисян пожелал Саломе Зурабишвили успехов и крепкого здоровья, а дружественному грузинскому народу - мира и благоденствия.