Парламент Армении обсудил протокол о продлении срока таможенной льготы Киргизии в рамках ЕАЭС

Правительство Армении представило на обсуждение Национального собрания проект Закона О ратификации протокола в рамках ЕАЭС, которым Кыргызской Республике в рамках Экономического Союза еще на год предоставляются таможенные льготы.

Как передает «Арменпресс», проект закона О ратификации представил замминистра экономики Армении Варос Симонян.

“Проектом закона предлагается ратификация протокола. Протоколом предусматривается внести изменения. Киргизия, вступив в ЕАЭС в 2015 году, взяла на себя определенные обязательства, в том числе и присоединившись к действующим таможенным пошлинам ЕАЭС. Однако, учитывая, что присоединение таможенных пошлин привело бы к подорожанию определенных товаров, Кыргызской Республике было предоставлено право льгот в течение 5 лет на таможенные ставки. Речь о 221 виде товаров, 82 из которых относятся к транспортным средствам товарной группы 87. 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге Высшим советом ЕАЭС было принято решение продлить для Киргизии эту льготу еще на год, за исключением транспортных средств, входящих в 87 товарных групп”, - сказал замминистра.

Таким образом, Кыргызская Республика получает возможность еще на год иметь льготные таможенные пошлины по некоторым видам товаров. Эта праворегуляция будет действовать для Киргизии с обратной силой, начиная с 1 января 2020 года.

Анна Григорян