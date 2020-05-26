Первый министр энергетики России умер от коронавируса. РИА Новости

Первый министр энергетики России Владимир Лопухин умер от коронавируса в возрасте 68 лет. Об этом в фейсбуке сообщил его друг, писатель Денис Драгунский. "Сегодня от корнавирусной инфекции на 68-м году жизни скончался мой давний и верный друг Владимир Михайлович Лопухин, человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии", - написал он.

Владимир Лопухин с 1991 по 1992 год был министром топлива и энергетики России в составе первого правительства при президенте Борисе Ельцине. После отставки занимал ведущие должности в банках и коммерческих компаниях.

За весь период эпидемии в России выявлено 362 342 случая заражения коронавирусом, 3807 человек скончались, 131 129 выздоровели.