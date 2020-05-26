Число зараженных в Иране увеличилось на 1 787 человек

Согласно статистическим данным на 26 мая в Иране число зараженных коронавирусом увеличилось на 1 787 человек, в общей сложности дойдя 139 511. Число умерших увеличилось на 57. Всего в результате заражения в этой стране погибли 7 508 человек.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило посольство Армении в Иране.

2 567 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Число выздоровевших увеличилось на 1 724, достигнув 109 437 человек.

Протестировано 837 090 человек.