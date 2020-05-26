Африке еще предстоит пройти через пик эпидемии COVID-19, заявили в ВОЗ. РИА Новости

Пандемия коронавируса еще не достигла своего пика в Африке, а существующие угрозы общественному здравоохранению и проблемы проведения масштабного тестирования ухудшают текущую эпидемиологическую ситуацию, заявил РИА Новости руководитель программы ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации в Африке Мишель Яо.

На данный момент на Африканский континент приходится примерно 1,5% от общего числа случаев заболевания коронавирусом в мире. По словам Яо, эта цифра продолжает расти, хотя рост обусловлен ситуацией лишь в нескольких странах, таких как ЮАР, страны на севере континента, а также Нигерия и Ганя на западе и Камерун и ДРК в центральной части континента.

"На эти страны приходится большинство случаев заражения. В ЮАР мы по-прежнему наблюдаем рост, но ни одна из этих стран пока не прошла пик. Хотя в таких странах, как Буркина-Фасо, вы можете наблюдать некоторое снижение (числа зараженных – ред.), мы должны обеспечить, чтобы все люди, которые заразились вирусом, даже если они переносят его бессимптомно, также были учтены в статистике. Таким образом, проблема проведения масштабного тестирования еще не решена. Так что в целом число заражений увеличивается", - заявил Яо.