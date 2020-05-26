Араик Арутюнян провел совещание, посвященное организации сбора урожая

26 мая президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел совещание, посвященное организации предстоящих работ по сбору урожая.

Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, с докладом о противопожарных подготовительных работах выступил и. о. директора Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Владик Хачатрян

А. Арутюнян дал удовлетворительную оценку проделанной работе, отметив, что, тем не менее, многое еще предстоит сделать. Он заверил, что власти не будут жалеть усилий для обеспечения желаемого результата путем эффективного распределения человеческого и технического потенциала.

В совещании приняли участие и исполняющие обязанности руководителей районных администраций.