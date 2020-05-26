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В Таиланде решили продлить режим ЧП до конца июня. Regnum

В Таиланде решили продлить режим ЧП до конца июня. Regnum

Режим чрезвычайного положения (ЧП), ранее введённый из-за пандемии коронавируса, продлен на территории Таиланда до 30 июня текущего года. Соответствующее предложение Центра по борьбе с распространением COVID-19 страны 26 мая одобрило таиландское правительство, сообщает телеканал NBT.

По информации источника, в правительстве страны признали необходимым продление введенного в конце марта режима ЧП в связи с нестабильностью с эпидемиологической ситуацией в мире и возможностью второй волны распространения коронавирусной инфекции.

Также сообщается, что таиландское правительство дало поручение генеральному секретарю Совета безопасности Таиланда генералу Сомсаку Рангситхе, являющемуся председателем временного комитета по ограничениям из-за пандемии, о начале обсуждения третьего этапа смягчения карантинных мер в стране, который должен начаться с 1 июня.

 


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