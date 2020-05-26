Никол Пашинян поздравил премьер-министра Грузии с Национальным праздником страны

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Грузии Гиоргию Гахарии по случаю Национального праздника Грузии. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Грузии с Национальным праздником Грузии -Днем восстановления независимости.

Более 100 лет назад, 26 мая 1918 года, провозглашением Демократической Республики Грузии, народ Грузии выразил свою решимость восстановить государственность и идти в направлении построения демократического общества. И сегодня Грузия продолжает оставаться верной этим ценностям, провозглашенным еще в начале 20-го века, и строить современное и демократическое государство.

Отношения армянского и грузинского народов на протяжении веков отличались глубоким взаимным уважением и дружбой, наилучшим отражением чего являются отношения, сформировавшиеся сегодня между нашими двумя государствами. Заверяю, что армянский народ с большой радостью следит за всеми успехами и достижениями дружественной Грузии, и в лице Республики Армения Грузия имеет верного и надежного друга и соседнее государство.

Уважаемый господин премьер-министр!

Я высоко оцениваю эффективное сотрудничество между нашими правительствами в этих сложных условиях, обусловленных распространением коронавируса, особенно бесперебойную реализацию грузоперевозок между двумя странами и обеспечение возвращения граждан Армении через Грузию на родину. Уверен, что только совместными усилиями мы сможем преодолеть это тяжелое испытание, выпавшее всему человечеству.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам всех благ и успехов в Вашей ответственной деятельности, а народу братской Грузии - здоровья и стойкости в этот сложный период”.