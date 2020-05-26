В Японии начали выплачивать по $930 каждому жителю страны из-за коронавируса. ТАСС

Власти Японии начали выплачивать каждому жителю страны пособие в размере ¥100 тыс. (около $930). Об этом во вторник сообщила журналистам министр по административным делам и коммуникациям Санаэ Такаити. "Выплата пособий началась в 1388 муниципалитетах страны, что составляет около 79,7% их общего числа", - заявила она.

В конце апреля в Японии был одобрен дополнительный бюджет в размере ¥25,6 трлн ($237 млрд) на текущий финансовый год (начался 1 апреля 2020 года) с целью поддержки экономики страны в условиях пандемии коронавируса. Средства на выплату пособий взяты из этой суммы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,3 тыс., умерли более 860 человек. Свыше 14 тыс. человек выздоровели.