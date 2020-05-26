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В Англии в июне возобновят работу рынки и магазины. Deutsche Welle

В Англии в июне возобновят работу рынки и магазины. Deutsche Welle

Магазины в Англии смогут вновь принять покупателей уже в июне при соблюдении требуемых мер предосторожности. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, 25 мая. Так, рынки под открытым небом и автосалоны могут открыться 1 июня. Остальным предприятиям розничной торговли - "от универмагов до маленьких независимых магазинов" - придется подождать 15 июня.

Однако парикмахерские, салоны красоты и отели пока останутся закрыты. При этом Северная Ирландия, Уэльс и Шотландия вправе установить собственные сроки снятия локдауна,сообщает Арменпресс со ссылкой на Deutsche Welle.

В Соединенном Королевстве по состоянию на 25 мая вирус выявлен у 261 184 человек, 36 914 больных COVID-19 скончались.


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