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В Швеции заразились коронавирусом 300 сотрудников больницы. Regnum

В Швеции заразились коронавирусом 300 сотрудников больницы. Regnum

В результате тестирования у 300 человек из числа медицинского и обслуживающего персонала в Академической больнице в Уппсале был выявлен коронавирус. Об этом 26 мая сообщила шведская газета Expressen.

В середине мая в Уппсале, расположенной в 70 километрах к северу от Стокгольма, было установлено, что 300 сотрудников Уппсальской академической больницы дали положительный результат при тестировании на выявления коронавируса,сообщает Арменпресс со ссылкой на Regnum

«Ситуация выглядит как и в остальной части общества, — наблюдается распространение инфекции, но мы не знаем, как она проникла (прим.: в больницу) и как она распространилась», — заявил Микаэль Келер, заместитель главврача Уппсальской академической больницы.

 


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