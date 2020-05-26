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Глава МИД Италии предложил возобновить свободное передвижение в ЕС. РИА Новости

Глава МИД Италии предложил возобновить свободное передвижение в ЕС. РИА Новости

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предложил возобновить свободное передвижение в странах Евросоюза 15 июня.

"Германия намерена открыться в этот день, предлагая людям возможность отправиться на отдых в другие страны. Попробуем сделать это вместе", - сказал Ди Майо.

Он указал, что уже работает в этом направлении с Австрией и некоторыми другими странами ЕС.

Подчеркнув важность иностранного туризма для Италии, глава МИД отметил необходимость введения одинаковых норм и правил во всех областях страны, "чтобы не дезориентировать иностранцев".

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия и ряд европейских стран, популярных среди немецких туристов, рассчитывают 15 июня снять общее предупреждение об опасности путешествий. 


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