В Бундеслиге стартуют матчи 28-го тура

В немецкой Бундеслиге стартуют матчи 28-го тура.

Как передает «Арменпресс», в старте тура состоятся 4 встречи.

“Боруссия” (Дортмунд) - “Бавария” - 20:30

“Байер” (Леверкузен) - “Вольфсбург” - 22:30

“Айнтрахт” – “Фрайбург” - 22:30

“Вердер” - “Боруссия” (Менхенгладбах) - 22:30

После 27-го тура турнирную таблицу возглавляет “Бавария”, которая имеет 61 очко. На втором месте с 57 очками дортмундская “Боруссия”, а тройку замыкает “Лейпциг” с 54 очками.

Подготовила Варвара Айрапетян