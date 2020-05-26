В Бундеслиге стартуют матчи 28-го тура
11:50, 26 Май, 2020
В немецкой Бундеслиге стартуют матчи 28-го тура.
Как передает «Арменпресс», в старте тура состоятся 4 встречи.
“Боруссия” (Дортмунд) - “Бавария” - 20:30
“Байер” (Леверкузен) - “Вольфсбург” - 22:30
“Айнтрахт” – “Фрайбург” - 22:30
“Вердер” - “Боруссия” (Менхенгладбах) - 22:30
После 27-го тура турнирную таблицу возглавляет “Бавария”, которая имеет 61 очко. На втором месте с 57 очками дортмундская “Боруссия”, а тройку замыкает “Лейпциг” с 54 очками.
Подготовила Варвара Айрапетян
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