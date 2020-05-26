Bloomberg сообщил о росте безработицы в Швеции вопреки отказу от строгого карантина

Уровень безработицы в Швеции вырос в апреле с 6,7% до 7,9%, несмотря на отказ властей от введения строгих ограничительных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа в стране. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на шведское статистическое управление.

В свою очередь аналитик агентства Йоханна Йенссон спрогнозировала, что уровень безработицы в Швеции может подняться до 17% в случае, если отправленные в вынужденный отпуск сотрудники предприятий не вернутся к работе в ближайшее время.

Шведские власти на фоне высокого роста безработицы продолжают обсуждение реформы трудовой системы, согласно которой работодатели смогут более простым путем и с меньшими издержками увольнять сотрудников. Предложенные поправки вызвали недовольство в рядах профсоюзов и оппозиции, члены которой угрожают премьер-министру Швеции Стефану Лёвену , в случае вступления указанных предложений в законную силу.

Число случаев инфицирования коронавирусом составляет в Швеции 33 843 (338 заразившихся на 100 тыс. человек населения). Количество пациентов, умерших после заражения коронавирусом, достигло 4 029.