Началось очередное заседание Совета старейшин Еревана
11:18, 26 Май, 2020
В мэрии Еревана началось 4-е заседание 4-ой сессии Совета старейшин.
Как передает «Арменпресс», в повестке 6 вопросов. Заседание Совета старейшин в очередной раз проходит в фойе мэрии, все члены Совета старейшин согласно указаниям комендатуры в масках.
Совет старейшин Еревана должен принять решение о предоставлении имущества с правом безвозмездного пользования общественной организации “Союз добровольцев Еркрапа”.
В повестку включены также вопросы организации общественного питания в столовой административного здания, расположенного по адресу Аргишти 1, ООО “Александр отель”, организации служебной автостоянки и другие вопросы.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен