Началось очередное заседание Совета старейшин Еревана

В мэрии Еревана началось 4-е заседание 4-ой сессии Совета старейшин.

Как передает «Арменпресс», в повестке 6 вопросов. Заседание Совета старейшин в очередной раз проходит в фойе мэрии, все члены Совета старейшин согласно указаниям комендатуры в масках.

Совет старейшин Еревана должен принять решение о предоставлении имущества с правом безвозмездного пользования общественной организации “Союз добровольцев Еркрапа”.

В повестку включены также вопросы организации общественного питания в столовой административного здания, расположенного по адресу Аргишти 1, ООО “Александр отель”, организации служебной автостоянки и другие вопросы.