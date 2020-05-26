В Армении зарегистрировано 289 новых случаев COVID-19, выздоровели еще 75 пациентов

По состоянию на 11:00 26 мая в Армении подтверждено 7 402 случая коронавирусной болезни, 3 220 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 4 052 пациента. В общей сложности было проведено 21 554 теста. Зарегистрировано 289 новых случаев коронавируса и 75 выздоровевших.

В общем счете зарегистрировано 91 случаев смерти из-за коронавируса (увеличилось еще на 4).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались пациенты: женщина 81 лет, мужчина 85 лет, женщина 70 лет, женщина 83 лет, они имели сопровождающие хронические заболевания.

Также было зафиксировано 39 случаев смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за другой болезни.

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Лилит Демурян