Араик Арутюнян поздравил всех с Днем победы в Сардарапатской битве

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил поздравительное послание в связи с Днем победы в Сардарапатской битве.

Как передает «Арменпресс», Арутюнян поздравил всех в прямом эфире.

“Мы все должны помнить героическую Сардарапатскую битву, всех героев, полководцев. Май -месяц побед, и одной из главных наших исторических побед мы считаем Сардарапатскую битву. В этой битве довольно большую роль сыграл и полк смертников Арцаха, мы должны помнить всех наших полководцев, солдат и ополченцев”, - отметил президент Арцаха.

Военные успехи и победы мы должны перенести на поле побед, одержанных в сфере государственного строительства и экономики.

26 мая отмечается День победы в Сардарапатской битве.

Лилит Демурян