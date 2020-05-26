Араик Арутюнян поздравил всех с Днем победы в Сардарапатской битве
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил поздравительное послание в связи с Днем победы в Сардарапатской битве.
Как передает «Арменпресс», Арутюнян поздравил всех в прямом эфире.
“Мы все должны помнить героическую Сардарапатскую битву, всех героев, полководцев. Май -месяц побед, и одной из главных наших исторических побед мы считаем Сардарапатскую битву. В этой битве довольно большую роль сыграл и полк смертников Арцаха, мы должны помнить всех наших полководцев, солдат и ополченцев”, - отметил президент Арцаха.
Военные успехи и победы мы должны перенести на поле побед, одержанных в сфере государственного строительства и экономики.
26 мая отмечается День победы в Сардарапатской битве.
Лилит Демурян
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