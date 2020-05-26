“Не убивай завтрашнюю книгу”: интересная инициатива ведущих издательств Армении

10:50, 26 Մայիս, 2020

Ряд ведущих издательств Армении на социальных платформах выступили с инициативой “Не убивай завтрашнюю книгу”, цель которой - общая борьба с незаконным распространением книг посредством кампании по информированию общественности об авторском праве.

Как передает «Арменпресс», к инициативе присоединились издательства “Эдит принт”, “Антарес”, “Зангак”, “Newmag”, “Букинист”, “Гркамол”, “Дарак”, “Эдж”, “Карап”, “Гратун”.

Мероприятие беспрецедентно, поскольку впервые армянские издательства объединяются, чтобы совместными усилиями осуществить важную образовательно-воспитательную кампанию.

В заявлении, распространенном издательствами, в частности, подчеркивается, что в последние годы армянские издательства сталкиваются с довольно серьезной и тревожной проблемой.

“Много лиц, проживающих в Армении, организаций, нарушая Закон Республики Армения “Об авторском праве и смежных правах”, распространяют скопированные варианты изданных нами книг, сканируя их и в PDF, даже фотографируя, нарушая при этом авторские и смежные права издателей, авторов, переводчиков, иллюстраторов и многих других людей. Эти незаконные варианты распространяются по группам социальных сетей, личным письмам, электронной почте. За это время даже были созданы сайты распространения электронных книг и фейсбуковские группы.

Многие читатели даже не представляют, какой долгий путь проходит книга до ее появления в их руках. Многим читателям неизвестно, какую работу выполняют издатели, сколько средств тратят на приобретение, перевод, редактирование, корректирование, оформление и смежные работы по той или иной книге. Сколько средств тратится на печатание книг, маркетинговые и рекламные кампании. Все это издатели делают, прикладывая большие усилия, доставляя читателю высококачественную продукцию”, - отмечается в заявлении.

Говоря о нарушениях в сфере интеллектуальной собственности, издатели сочли необходимым отметить то обстоятельство, что нанесенный ущерб разносторонен, он касается не только издателей. Являясь представителями своих авторов, издатели всячески пытаются бороться с этим порочным явлением в рамках своих возможностей, однако действий лишь частного сектора недостаточно.

“Вследствие нарушений интеллектуальной собственности, в частности, авторских прав, снижается мотивация авторов к написанию новых книг, поскольку, если нет в них потребности, то, следовательно, отсутствует и необходимость создания новых произведений.

Представьте себе общество, в котором не пишутся новые книги, не переводятся самые востребованные и любимые образцы зарубежной литературы. С другой стороны, нарушители закона, злоупотребляя высоким авторитетом армянских издателей, часто размещают в интернете бесплатные или платные файлы с обложками наших книг, которые, являются работой других переводчиков (иногда сомнительной), наносят ущерб зрению читателя из-за низкого качества материала, и вызывают множество других проблем, за которые издатель не несет ответственности. В целом, проблема интеллектуальной собственности и, в частности, авторских прав перерастает в другую, не менее важную проблему - недобросовестную конкуренцию”, - подчеркивается в тексте заявления.

Беззаконие, наносящее вред, не только издателям, но и всему сектору, часто делается также и неосознанно, поэтому издатели этим заявлением призывают не распространять скопированные отсканированные, PDF-версии изданных ими книг и даже фотографированные страницы, поскольку этим нарушаются авторские права издателей, авторов, переводчиков, иллюстраторов и многих других людей.

“Как заинтересованные стороны, мы хотим максимально развить и усилить экономику нашей страны, укрепить связь между автором издателем и читателем, и обеспечить взаимное уважение и доверие между вышеуказанными тремя сторонами. И в этом контексте мы планируем провести кампанию по информированию, о которой мы будем сообщать всем вам шаг за шагом. До этого мы призываем и другие издательства, книжные магазины, библиотеки, общественные организации, литературные клубы, современных писателей, иллюстраторов, переводчиков и особенно книголюбов присоединиться к этому общественно полезному движению, распространяя публикуемую нами информацию и официальный хештег #миспанирвагвагирке, тем самым обеспечивая более широкое информирование”, - говорится в заявлении издательств.