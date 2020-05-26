COVID-19: в Китае за последние дни нет случаев смерти от коронавируса: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 5 млн 590 000 человек. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 347 000. Излечились 2 млн 366 574 человека.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 706 226 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 99 805 человек. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 376 669. Число смертей составляет 23 522. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 353 427, число летальных исходов – 3 633.

В Испании число подтвержденных случаев – 282 480. Число смертности в Испании составило 26 837.

Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 261 184, умерших - 36 914. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 230 158 человек, смертность - 32 877. Во Франции – 182 942 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 28 432.

В Германии – 180 789 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 8 428.

Число подтвержденных случаев в Турции – 157 814, скончались 4 369.

Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 145 456. Скончались 4 172 больных.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 137 724 человек. Общее число летальных исходов составляет 7 451. За Ираном по числу инфицированных следует Перу – 123 979 заболевших.

В Канаде 85 711 подтвержденных случаев, больше, чем в Китае. В стране, где произошла вспышка пандемии - 82 992 инфицированных, новых случаев 7, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни нет случаев смерти от коронавируса

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 731, с начала эпидемии здесь скончались 12 человек.

В Катаре 45 465 подтвержденных случаев, смертность - 26. Число заразившихся в ОАЭ достигло 30 307, здесь зарегистрировано 248 случаев смерти.

В Кувейте - 21 967 случаев заражения, зарегистрировано 165 летальных случаев. В Египте – 17 967 случаев, здесь скончались 783 человек. Число инфицированных в Ираке – 4 632, смертность - 163. В Ливане зарегистрировано 1 119 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 26. Число заразившихся в Сирии достигло 106 человек. Скончались 4 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.